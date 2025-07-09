Інтерфакс-Україна
Події
11:24 09.07.2025

Міноборони кодифікувало тренувальний комплект українського виробництва

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Міноборони кодифікувало тренувальний комплект українського виробництва
Фото: https://mod.gov.ua/

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України тренувальний комплект UF, заряду акумуляторів якого вистачає на понад пів доби безперервної роботи, повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

"Тренувальний комплект створений на українському підприємстві з урахуванням досвіду та особливостей практичної підготовки наших захисників. Він дозволяє проводити повноцінні динамічні тренування практичних дій особового складу за різними тактичними сценаріями. Елементи комплекту монтуються на спорядженні та зброї військовослужбовця, що навчається. Використання UF не потребує застосування боєприпасів", - повідомляється на сайті Міноборони в середу.

Як зазначається в повідомленні, комплект можна використовувати за складних погодних умов, оскільки він має захист від вологи та пилу на рівні IP65. Максимальна дальність умовного пострілу з використанням обладнання комплексу складає понад 1 км.

Теги: #міноборони #одяг #військові

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