Інтерфакс-Україна
Події
10:59 09.07.2025

Глава МВС: за два роки роботи на лінію 112 поступило понад 7 млн викликів

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Глава МВС: за два роки роботи на лінію 112 поступило понад 7 млн викликів

За два роки роботи лінії 112 оператори опрацювали понад 7 млн викликів, 17 ветеранів МВС стали операторами лінії, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Вже два роки в Україні працює єдина лінія екстрених служб 112. За цей час наші оператори опрацювали понад 7 мільйонів викликів", - написав міністр в телеграм-каналі в середу.

За його словами, в дзвінках, які поступають на лінію 112 - реальні людські історії. "Один із них від чоловіка, який вирішив попрощатися з життям. Операторка більше години розмовляла з ним, заспокоїла, викликала фахівців. Життя вдалося врятувати. Інший - від 12-річної дівчинки. У квартирі стався витік газу, мама знепритомніла. Спокійна, чітка розмова з операторкою, правильні інструкції, швидка реакція - і трагедії вдалося уникнути", - розказав глава МВС.

Він зазначив, що звернення на 112 приймають також жестовою мовою у режимі відеозвʼязку - таких зафіксовано понад 31 тис.

Крім того, як уточнив Клименко, майже 700 викликів надійшло від іноземців.

"59 із 265 операторів опрацьовують дзвінки іноземними мовами: англійською, польською, іспанською, хорватською, чеською, словацькою, корейською, японською, французькою, грузинською, німецькою, китайською", - додав міністр.

Також Клименко наголосив, що лінія 112 - це не лише про порятунок, а й про нові можливості. "Наші ветерани, які через поранення або втрату здоров'я не можуть продовжувати службу, можуть долучитися до команди 112. Вже 17 захисників стали операторами лінії", - повідомив він, додавши, що досвід ветеранів, витримка та відповідальність - безцінні для служби, де кожна секунда має значення.

Міністр поінформував, що наразі центри 112 зосереджено у Києві, Львові, Дніпрі. "І розширюємо покриття далі: скоро відкриємо центр в Одесі. Ми будуємо систему, в якій кожен може бути впевнений у тому, що допомога прийде вчасно", - підсумував глава МВС.

Теги: #клименко #мвс #екстренні_служби

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