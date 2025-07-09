На посаду нового міністра освіти розглядають кандидатуру заступника Андрія Вітренка - Совсун

Народна депутатка України (фракція "Голос"), колишня перша заступниця міністра освіти (2014—2016рр) Інна Совсун заявляє, що на посаду нового міністра освіти і науки розглядають кандидатуру діючого заступника міністра Андрія Вітренка.

"Так, це правда. На посаду нового міністра освіти і науки обговорюють кандидатуру теперішнього заступника міністра — Андрія Вітренка. Одночасно він депутат від "Слуг народу" і голова бюджетної комісії Київради", - написала Совсун в мережі Facebook.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), коментуючи можливе переформатування уряду допустив, що втратити посаду може міністр освіти і науки Оксен Лісовий, водночас не назвав на кого його планують замінити.

Як повідомлялося, громадська ініціатива "Дисергейт" звинуватило заступника міністра освіти і науки, депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрія Вітренка у наявності академічного плагіату в його наукових статтях і кандидатській дисертації. Зокрема, зазначалося, що роботи Вітренка містять збіги текстів, перефразування та перестановки слів місцями, а також ряд інших порушень академічної доброчесності, зокрема, плагіат робіт російських та казахстанських вчених. Агентство "Інтерфакс-Україна" зверталося до Вітренка за коментарем, але не отримала його.

10 квітня десять депутатів Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" запропонували звернутися до Кабінету міністрів із закликом звільнити заступника міністра Вітренка.