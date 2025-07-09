Інтерфакс-Україна
Події
09:31 09.07.2025

На посаду нового міністра освіти розглядають кандидатуру заступника Андрія Вітренка - Совсун

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На посаду нового міністра освіти розглядають кандидатуру заступника Андрія Вітренка - Совсун

Народна депутатка України (фракція "Голос"), колишня перша заступниця міністра освіти (2014—2016рр) Інна Совсун заявляє, що на посаду нового міністра освіти і науки розглядають кандидатуру діючого заступника міністра Андрія Вітренка.

"Так, це правда. На посаду нового міністра освіти і науки обговорюють кандидатуру теперішнього заступника міністра — Андрія Вітренка. Одночасно він депутат від "Слуг народу" і голова бюджетної комісії Київради", - написала Совсун в мережі Facebook.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), коментуючи можливе переформатування уряду допустив, що втратити посаду може міністр освіти і науки Оксен Лісовий, водночас не назвав на кого його планують замінити.

Як повідомлялося, громадська ініціатива "Дисергейт" звинуватило заступника міністра освіти і науки, депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрія Вітренка у наявності академічного плагіату в його наукових статтях і кандидатській дисертації. Зокрема, зазначалося, що роботи Вітренка містять збіги текстів, перефразування та перестановки слів місцями, а також ряд інших порушень академічної доброчесності, зокрема, плагіат робіт російських та казахстанських вчених. Агентство "Інтерфакс-Україна" зверталося до Вітренка за коментарем, але не отримала його.

10 квітня десять депутатів Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" запропонували звернутися до Кабінету міністрів із закликом звільнити заступника міністра Вітренка.

Теги: #вітренко_андрій #совсун #міносвіти

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