Інтерфакс-Україна
Події
08:07 09.07.2025

У Херсоні двоє постраждалих через атаку дронів

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У Херсоні двоє постраждалих через атаку дронів

У Херсоні через ворожу атаку дронів постраждали двоє містян, повідомляє Херсонська ОВА.

"Зранку у Херсоні через атаки російських дронів постраждали двоє містян", - сказано в повідомленні.

Зокрема, 73-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення обличчя, черева, ноги та руки. У 47-річного херсонця діагностували вибухову травму, уламкові поранення голови та руки.

Зазначається, що потерпілі у лікарні. Медики проводять обстеження і надають їм меддопомогу.

 

Теги: #атака_бпла_рф #постраждалі #херсонська_область

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