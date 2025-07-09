У Херсоні двоє постраждалих через атаку дронів

У Херсоні через ворожу атаку дронів постраждали двоє містян, повідомляє Херсонська ОВА.

"Зранку у Херсоні через атаки російських дронів постраждали двоє містян", - сказано в повідомленні.

Зокрема, 73-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення обличчя, черева, ноги та руки. У 47-річного херсонця діагностували вибухову травму, уламкові поранення голови та руки.

Зазначається, що потерпілі у лікарні. Медики проводять обстеження і надають їм меддопомогу.