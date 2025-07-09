Інтерфакс-Україна
Події
05:54 09.07.2025

Заступник глави ОП: для України важлива співпраця з країнами Африки та їхня підтримка

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Заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило заявив, що для України важлива співпраця з країнами Африки та підтримка українців з їхнього боку в боротьбі проти російської агресії, повідомляє пресслужба глави держави.

"Україна розглядає Африку не просто як регіон для експорту, а як стратегічного партнера у формуванні глобальної продовольчої безпеки. Завдання – не лише відновити, а й розширити економічні зв’язки з африканськими партнерами, використовуючи всі наші конкурентні переваги у сфері агропромислового комплексу, освіти і науки, цифрових технологій і подолання кіберзагроз", – сказав Брусило під час онлайн-зустріч із главами дипломатичних установ України в Кот-д'Івуарі, Гані, Демократичній Республіці Конго, Руанді, Мозамбіку, Ботсвані та Мавританії.

Участь у зустрічі також узяли представники українських міністерств: економіки, аграрної політики та продовольства, цифрової трансформації, освіти і науки, а також спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх.

Як зазначається, Україна готова до конструктивного співробітництва в галузях сільського господарства, освіти, цифровізації та протидії кібер- і гібридним загрозам.

Зокрема, ішлося про гуманітарну ініціативу "Зерно з України", завдяки якій вдалося забезпечити продовольством понад 10 млн людей у 12 країнах Африки.

Крім того, обговорили співпрацю в галузі цифрових технологій і трансформацій, зокрема використання українського досвіду в розвитку цифрової інфраструктури африканських країн.

Також особливу увагу приділили освітньому напряму. Ішлося про розширення освітніх програм і академічних обмінів з акцентом на потреби африканських країн у підготовці кваліфікованих фахівців в Україні.

Джерело: https://president.gov.ua/news/ukrayina-pracyuye-nad-rozshirennyam-spivpraci-z-krayinami-af-98901

Теги: #співпраця #підтримка #африка

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