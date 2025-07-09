Інтерфакс-Україна
Події
00:20 09.07.2025

Макрон заявив у британському парламенті, що Європа не покине Україну

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Європейці ніколи не покинуть Україну, заявив президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи у вівторок у парламенті Великобританії, де він перебуває з триденним візитом.

"На карту поставлено нашу безпеку та наші принципи, можливість миру в Європі. Саме це поставлено на карту в Україні, не менше", - сказав Макрон, згадавши допомогу Києву з боку Парижа та Лондона.

Його промова транслювалася в обліковому записі Єлисейського палацу в соцмережі X.

При цьому французький президент наполягав, що обидві країни мають працювати разом, щоб "захищати ефективну багатосторонність та міжнародний порядок", що виник після Другої світової війни.

"Великобританія та Франція повинні знову показати світові, що їх союз може мати вирішальне значення", - наголосив Макрон.

Джерело: https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-brexit-gaza-immigration-les-annonces-de-macron-lors-de-sa-visite-d-etat-au-royaume-uni-20250708

Теги: #макрон #європа #франція

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