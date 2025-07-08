22:21 08.07.2025
Ворог вдарив по центру Краматорська ударним дроном
ЗС РФ увечері вівторка завдали удару безпілотником по середмістю Краматорська Донецької області, повідомила Краматорська міська рада.
"О 20:20 Краматорськ зазнав ворожого обстрілу - центральна частина міста", - сказано в повідомленні.
За попередньою інформацією, як зазначається, ворог задіяв ударний БпЛА.
"Встановлюємо наслідки російського терору", - додано в тексті.
Джерело: https://www.facebook.com/kramatorsk.rada/posts/pfbid02jf6HAEFfYkKoSpmEvuyFUfue928gVYNeUGDhRUGDSiEcdB9kbpdJfoi1gHPTpW5Nl