Інтерфакс-Україна
Події
22:21 08.07.2025

Ворог вдарив по центру Краматорська ударним дроном

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ЗС РФ увечері вівторка завдали удару безпілотником по середмістю Краматорська Донецької області, повідомила Краматорська міська рада.

"О 20:20 Краматорськ зазнав ворожого обстрілу - центральна частина міста", - сказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, як зазначається, ворог задіяв ударний БпЛА.

"Встановлюємо наслідки російського терору", - додано в тексті.

Джерело: https://www.facebook.com/kramatorsk.rada/posts/pfbid02jf6HAEFfYkKoSpmEvuyFUfue928gVYNeUGDhRUGDSiEcdB9kbpdJfoi1gHPTpW5Nl

Теги: #краматорськ #бпла

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