Інтерфакс-Україна
Події
20:13 08.07.2025

Зеленський доручив Умєрову і Сирському активізувати всі контакти з США щодо отримання засобів ППО

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Зеленський доручив Умєрову і Сирському активізувати всі контакти з США щодо отримання засобів ППО

Міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський отримали завдання активізувати роботу з США щодо отримання засобів захисту, насамперед, протиповітряної оборони, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з військовим командуванням у вівторок.

"Сьогодні ж доручив міністру оборони України та Головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Передусім це стосується протиповітряної оборони, а також усіх інших елементів постачання від Америки. Критичне постачання, від якого залежить порятунок життів наших людей, захист українських міст і сіл", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Він повідомив, що очікує результатів цих контактів "вже найближчим часом", і вже на поточному тижні готує формати зустрічей української та американської військової та політичної команд.

Президент повідомив, що на нараді обговорювали операції на російській території та блокування російської логістики, зокрема, "вразливі місця, які є в Росії".

"Ми обговорили й процес обмінів, він триває – реалізація домовленостей іще другої зустрічі в Туреччині. Стараємося звільнити якнайбільше наших людей із російського полону", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Міністерство оборони США заявило про відправку додаткового оборонного озброєння до України за дорученням президента Дональда Трампа. У заяві також зазначено, що підхід адміністрації до аналізу військових постачань залишається чинним: "Наша система, за якою президент оцінює військові постачання по всьому світу, залишається чинною й є невід’ємною частиною оборонних пріоритетів у межах політики America First".

 

Теги: #військова_допомога #сша #президент

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