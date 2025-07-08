Інтерфакс-Україна
Події
19:22 08.07.2025

Раді пропонують ухвалити в першому читанні законопроєкт, що повертає строкову службу

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Раді пропонують ухвалити в першому читанні законопроєкт, що повертає строкову службу

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки пропонує Верховної Раді прийняти за основу законопроєкт №13347 про підготовку громадян до національного спротиву, який повертає строкову службу, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Загалом я підтримую мету та ідею врегулювання підготовки до нацспротиву на законодавчому рівні. Разом з тим, даний законопроєкт передбачає скасування базової загальновійськової підготовки, яка мала б розпочатись з 1 вересня цього року, та фактичне повернення до строкової служби, яку рік тому скасував президент Володимир Зеленський", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок. 

Вона зазначила, що утримується від підтримки законопроекту в першому читанні, але у разі його проходження через парламент "будемо виправляти цей та інші недоліки, які на 25 сторінках зауважень виклало Головне науково-експертне управління апарату Верховній Ради"

Народна депутатка також наголосила, що комітет на засіданні у вівторок рекомендував Верховній Раді підтримати в цілому законопроєкт №13320 про додаткову винагороду інструкторсько-викладацькому складу вищих військових навчальних закладів.

За її словами законопроєкт пропонує збільшити додаткові винагороди від 15 тис до 30 тис грн викладачам військових навчальних закладів та передбачає диференційований підхід до розмірів винагороди, який встановлюватиме Міністерство оборони.

"Комітет також рекомендує прийняти за основу законопроєкт про соціальний захист військовослужбовців базової служби (№13334). Законопроєкт встановлює соціальні гарантії для військовослужбовців базової служби, включно з визначенням шестиденного робочого тижня з одним вихідним, а також покращує умови проходження служби для курсантів і військових, які звільняються після полону. Впроваджуються механізми збереження прав на навчання та соціальні виплати під час служби", - зазначила Фріз.

Фріз також розповіла, що комітет рекомендував Верховній Раді підтримати за основу та в цілому законопроект №13353 про удосконалення діяльності Служби безпеки України.

"Серед ключових змін - уточнення структури, збільшення чисельності та розширення повноважень СБУ, зокрема щодо застосування зброї й бойової техніки в умовах війни. Закон підвищує обороноздатність держави, адаптує СБУ до сучасних викликів та забезпечує більшу оперативність та ефективність служби", - наголосила Фріз.

Теги: #рада #законопроєкти #комітет

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