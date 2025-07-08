Інтерфакс-Україна
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17:29 08.07.2025

Кабмін доручив Міносвіти реалізувати можливість підтвердження статусу першокласника для програми "Пакунок школяра"

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Кабмін доручив Міносвіти реалізувати можливість підтвердження статусу першокласника для програми "Пакунок школяра"

Кабінет міністрів України доручив Міністерству освіти і науки реалізувати до 15 липня технічну можливість підтвердження статусу учня, зарахованого до першого класу, щоб реалізувати програму "Пакунок школяра".

Згідно з постановою №809 від 7 липня, уряд доручив Міністерству освіти і науки реалізувати до 15 липня 2025 року технічну можливість підтвердження статусу учня, зарахованого до першого класу закладу освіти, що забезпечує здобуття початкової, базової середньої освіти.

Крім того, Міністерству соціальної політики, Міністерству юстиції, Міносвіти, Міністерству цифрової трансформації та Пенсійному фонду України доручено забезпечити до 15 липня електронну інформаційну взаємодію між державними електронними інформаційними ресурсами, необхідними для реалізації положень порядку програми "Пакунок школяра".

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів України запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через "Дію", а гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

"Пакунок школяра" буде доступний після того як батьки запишуть дитину в школу, шкільна система передасть цю інформацію в Пенсійний фонд, після чого в "Дії" людям прийде пуш-сповіщення, що вони можуть отримати таку допомогу. Далі вони підтверджують заявку і на їхню спеціальну віртуальну карту зараховують гроші.

У Міністерстві соціальної політики заявили, що завданням програми "Пакунок школяра" є стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.

Теги: #кабмін #статус_учня #міносвіти #пакунок_школяра

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