Мін'юст опублікує свою позицію по конкурсу на директора БЕБ - Стефанішина

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що Мін'юст опублікує свою позицію по конкурсу на директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

Зокрема, Стефанішина опублікувала в мережі Facebook не пов'язаний з БЕБ допис, у коментарях до якого перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос") запитав віцепрем'єрку, чи буде позиція Мін'юсту "по зриву конкурсу БЕБ", на що вона відповіла ствердно, але не уточнила, в чому саме полягатиме позиція і коли буде опублікована.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів розглянув подання Комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та звернувся до Комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії.

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора БЕБ 25 червня рекомендувала уряду кандидатуру Олександра Цивінського, який керував підрозділом детективів НАБУ. За Цивінського проголосувало три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам – Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.

Конкурс проводився в рамках ухваленого Радою 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір нового керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників Бюро протягом року після призначення нового директора.

Обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до кінця липня цього року є умовою програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом.