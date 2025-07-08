Стефанішина відреагувала на хвилю обговорень в соцмережах жартівливого відео в ТікТок Міні'юсту

Фото: https://www.facebook.com/

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина відреагувала на хвилю обговорень в соціальних мережах жартівливого відео в ТікТок Міністерства юстиції.

"Дуже люблю комунікаційну команду Мінʼюсту, чесно. Як ви могли зрозуміти, у Мін’юста з’явився ТікТок, і там вже багато корисної інформації, окрім крінж-відео про фотки на заставці)) Досить обговорювати старе відео. Там вже зʼявилося нове про заставки", - написала Стефанішина в мережі Facebook, реагуючи на інформаційну хвилю в соціальних мережах.

За добу до цього у ТікТок Мінʼюсту опублікували жартівливе відео на якому працівники міністерства показують, що у них на заставці в мобільних телефонаї стоїть фото міністерки Стефанішиної (наразі відео має майже 62 тис. переглядів і є найпопулярнішим на каналі).

В соцмережах, закрема в Facebook і X дане відео викликало бурхливу хвилю обговорень, на що і відреагувала сама віцепрем'єрка.

Крім того, на ТікТок Мінʼюсту з'явилося схоже по формі відео, де працівники показують свої заставки на мобільних на яких зображено логотип міністерства.

"Створили новий тренд у TikTok… Після того, як колеги показали свої заставки, чому б Мін’юсту не залишатись завжди під рукою? Підготували спеціальну добірку: від офіційних варіантів до креативних з логотипом. Шукайте їх у нашому Facebook.Тепер можете офіційно похизуватися своєю відданістю українській Феміді", - йдеться в дописі до нового відео.