Інтерфакс-Україна
Події
13:23 08.07.2025

Україна затвердила перші правила перевезення тварин у автобусах

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Україна затвердила перші правила перевезення тварин у автобусах

 Кабінет міністрів України затвердив розроблені Міністерством розвитку громад та територій спільно з UAnimals правила перевезення тварин у міжміському та міжнародному автобусному сполученні, серед обов’язкових для всіх домашніх тварин – наявність ветеринарного документа.

Як повідомляється на сайті Мінрозвитку, відповідне рішення схвалено урядом на засіданні 7 липня, зокрема йдеться про зміни до постанови Кабміну № 176 про правила автобусних перевезень.

Зазначається, що тварини з вагою до 10 кг – собаки, коти, декоративні птахи, гризуни повинні перевозитися у спеціальних контейнерах, клітках або сумках із абсорбуючим дном. Таку тварину дозволено розмістити на руках, під сидінням або на окремому місці за умови купівлі квитка за тарифом дорослого пасажира.

Окрім цього, собаки середнього та великого розміру від 10 – 45 кг перевозяться лише в наморднику та на повідку. Пасажир зобов’язаний викупити всі сусідні місця в одному ряду та розмістити тварину на підлозі на спеціальній підстилці. Забороняється використання сидіння для розміщення тварини. Одночасно в салоні дозволяється перевозити не більше однієї домашньої тварини або двох, якщо їх супроводжує одна людина.

Якщо собаки вагою понад 45 кг , то перевезення можливе лише відповідно до окремих умов перевізника на спеціально обладнаному транспорті.

У правилах також зазначено, що собаки-поводирі супроводжуючих осіб з інвалідністю перевозяться безкоштовно, без викупу місць, у наморднику та на короткому повідку – поряд з особою, яку супроводжують.

"Нові правила – це крок до безпечнішого, передбачуваного та гуманного транспорту. Вони враховують потреби пасажирів, тварин і операторів ринку. І важливо – це ще один елемент гармонізації українських норм із європейськими стандартами", – додав заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

 

Теги: #тварини #перевезення #транспорт

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