Кабмін незаконно та попри міжнародні зобов’язання не призначив переможця конкурсу на директора БЕБ – ЦПК

Кабінет міністрів України не наділений повноваженнями вимагати від конкурсної комісії з добору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) інших кандидатів чи збирати та аналізувати інформацію про кандидатів окремо від комісії, заявляє Центр протидії корупції.

"Вчора ввечері, 7 липня, на офіційних ресурсах Кабінету міністрів України (КМУ) з’явилося повідомлення про те, що уряд розглянув подання конкурсної комісії з добору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) та не призначив переможця конкурсу. Попри спроби затягування і блокування конкурсу з боку представників уряду, комісія визначила єдиним переможцем конкурсу одного з керівників детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Олександра Цивінського. За нього одноголосно проголосували троє міжнародних експертів, чиє рішення в комісії вирішальне", - йдеться у заяві ЦПК.

В ЦПК зазначили, що в офіційному повідомленні йдеться про те, що в Кабміні вивчили повідомлення та оцінку Служби безпеки України та вирішили звернутися до комісії "з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії".

В той самий час, уряд не повідомив жодних деталей та конкретних фактів про суть безпекових застережень, а сам текст рішення уряду поки не опублікували.

В ЦПК вважають, що рішення уряду порушує одразу кілька норм закону України "Про Бюро економічної безпеки" та вимоги Конституції України.

"По-перше, Кабмін згідно з частиною 16 статті 15 Закону Про БЕБ має лише один варіант дій щодо розгляду подання комісії – це призначення переможця на посаду... По-друге, Кабмін не наділений повноваженнями вимагати від комісії інших кандидатів чи збирати та аналізувати інформацію про кандидатів окремо від комісії. Фактично, звертаючись до комісії з проханням розглянути інших кандидатів, що відповідатимуть безпековим критеріям – прямо порушує статтю 19 Конституції України, яка вказує, що органи влади мають діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб передбачений Конституцією та законами України", - зазначають у центрі.

Зазначається, що призначення директора БЕБ – зобов'язання України перед Європейським Союзом в рамках Ukraine Facility Plan та перед Міжнародним валютним фондом (МВФ). Такий саботаж української влади може коштувати країні $5 млрд.

Як повідомлялося, у понеділок Кабінет міністрів звернувся до Комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії.

Призначити нового керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) на основі процесу відбору до кінця липня 2025 року – такий структурний маяк містить, як і раніше, оновлена програма розширеного фінансування EFF України та Міжнародного валютного фонду (МВФ).