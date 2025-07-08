Інтерфакс-Україна
Події
12:42 08.07.2025

Питання правоохоронних структур і судової гілки влади не зазнає суттєвих змін на краще – директорка ЄБА

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Питання правоохоронних структур і судової гілки влади не зазнає суттєвих змін на краще – директорка ЄБА

Питання верховенства права або рівних правил гри на ринку України як було, так і залишається, поява нових об’єднань бізнесу або нові конструкції спілкування влади та бізнесу, на жаль, не впливають на вирішення питання, констатує виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) Анна Дерев’янко.

"За всі ці 26 років, як працює Європейська бізнес-асоціація, питання верховенства права або рівних правил гри на ринку України як було, так і залишається. Як була слабка система судової влади, так вона і залишається", – сказала вона в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Дерев’янко зазначила, що поява нових рухів для впливу на прийняття державних рішень, як-от "Маніфест-42", це добре, і буде добре для всього бізнесу, якщо їм вдасться досягти своїх цілей.

"Якщо в них вийде, це для всіх буде добре. Так само, якщо в нас або у AmCham вийде, це теж для всіх буде добре. Це буде спільна перемога в кінці кінців. Але питання в тому, що в нас немає перемоги в цьому плані – ні у "Маніфесту 42", ні в інших. Як би ми не формувалися, як би ми не організовували різні структури, але результат при цьому не стає кращим. Тому не в кількості структур або композиції асоціацій питання - давайте будемо об’єктивними", – зауважила Дерев’янко.

"Тому це не питання, що якійсь асоціації не вдалося. Не асоціації приймають рішення в нашій державі. Мені здається, що нам всім не вдалося. Це питання, з одного боку, до влади, з іншого – до кожного з нас", – додала виконавча директорка ЄБА.

На прохання прокоментувати переформатування Ради з питань підтримки підприємництва, кількість бізнесменів в якій з семи було збільшено до 77, і додатково був введений представник Федерації роботодавців та бізнес-омбудсмен, Дерев’янко зазначила, що кожна влада хоче будувати стосунки з бізнесом, і це її право, до якого вона ставиться з повагою, тоді як суспільство має вимагати результат.

"Бо як би ти не формував структуру і композицію спілкування з бізнесом або різними представниками суспільства, ключовим має бути – заради чого, яка ціль цього спілкування? Мені здається, що державницькою позицією є мета, щоб стало легше та краще працювати бізнесу. Але легше не стає. На сьогодні ми маємо констатувати, що як би ми не старалися формувати стосунки з бізнесом, питання правоохоронних структур і судової гілки влади не зазнає суттєвих змін на краще", – наголосила Дерев’янко.

За її словами, можливо, потрібне час, щоб нова конструкція запрацювала, хоча інформація про проблеми на ринку була відома і раніше, відома і зараз, так само як і пропозиції щодо їх вирішення.

"Питання в тому, що треба взяти і зробити, просто прийняти рішення та змінити те, на що сподівається суспільство. І це своєю чергою зможе підсилити довіру до представників влади та збавити цей градус недовіри в суспільстві (…) Ми маємо навчитися приймати державні рішення, навчитися дивитися чесно на питання, які стоять перед суспільством, і намагатися їх вирішувати, а не створювати вигляд, що ми їх вирішуємо", – підсумувала вона

Виконавча директорка ЄБА також підкреслила важливість збереження доступу різних асоціацій до органів влади зі своїми зверненнями.

"Скільки б там різних рад не було створено: при президенті, при прем'єрі, при міністерствах – кожна асоціація має мати право звернутися до державних представників. Не повинно бути будь-якого фільтру, який має зупинити будь-яку асоціацію від звертання за вирішенням проблем. Так само, як і будь-який громадянин має право звернутися", – вважає Дерев’янко.

 

Теги: #деревянко #єба

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