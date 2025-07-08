Інтерфакс-Україна
Події
12:22 08.07.2025

Підполковник запасу на замовлення ФСБ шпигував для ворога на Сумщині

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Підполковник запасу Сил оборони на замовлення ворога збирав інформацію про дислокацію українських військових на Сумщині, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Колишньому військовослужбовцю, підполковнику запасу Сил оборони, який після звільнення зі служби пішов на співпрацю з ворогом та займався збором інформації про дислокацію Сил оборони, що воюють на передовій, повідомили про підозру", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією відомства, з урахуванням військового звання та бойового досвіду, підозрюваний "втемну" використовував знайомих серед українських воїнів, з якими товаришував після звільнення.

"Також він допомагав куратору створювати нову агентурну мережу на прикордонні з діючих та колишніх військових", - зазначають в прокуратурі.

На даний час затриманий перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #офіс_генпрокурора #агент_рф

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