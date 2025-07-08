Єрмак: Росіяни створили передумови для отримання дешевих добровольців

Закон, який дозволяє особам без російського громадянства служити в армії РФ створює передумови для отримання дешевих добровольців-іноземців, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Нещодавно на росії підписали закон, який дозволяє особам без російського громадянства служити в їх терористичній армії. Після того, як путін не зміг приховати участь військових кндр у війні проти України, зараз росіяни створили передумови для отримання більш дешевих кндрівських добровольців", - написав Єрмак у телеграм-каналі у вівторок.

Очільник ОП вважає, що прийняття закону підтверджує, що ризик війни для країн НАТО є цілком реальним.

"Це ще раз підтверджує, що ризик війни для країн НАТО є цілком реальним, оскільки росія вже використовує кндр для війни в Європі. Невідомо, де завтра опиняться їх добровольці в російській формі – біля кордонів країн Балтії, на "навчаннях в білорусі" поблизу Європи, або ж в калінінграді", - зауважив Єрмак.

Він наголосив, що загрози РФ можна попередити нарощуванням озброєння України та посиленням санкційного тиску на Росію.

"Рецепт припинення загроз один – зброя і сила, а також економічні удари по росії та їх союзниках. Загрози необхідно попереджати. Ліки від російського тероризму – це американське озброєння, європейська та українська зброя", - резюмував глава Офісу президента.