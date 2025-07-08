Завданням програми "Пакунок школяра" є стимулювання родин з дітьми залишатися в Україні - Мінсоцполітики

Завданням програми "Пакунок школяра" є стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Важливе завдання цієї підтримки – стимулювати родини, які виховують дітей, залишатися в Україні. Тому виплата надається за умови, що дитина піде навчатись саме до української школи - на території нашої країни", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що програма є окремим елементом нової системи підтримки родин з дітьми, ка зараз готується відомством у вигляді комплексного законопроекту.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів України запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через "Дію", а гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

"Пакунок школяра" буде доступний після того як батьки запишуть дитину в школу, шкільна система передасть цю інформацію в Пенсійний фонд, після чого в "Дії" людям прийде пуш-сповіщення, що вони можуть отримати таку допомогу. Далі вони підтверджують заявку і на їх спеціальну віртуальну карту зараховують грош.