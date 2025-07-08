Інтерфакс-Україна
Події
08:33 08.07.2025

Поліція розслідує вбивство чоловіка у Деснянському районі Києва

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Поліція розслідує вбивство чоловіка у Деснянському районі Києва

У Деснянському районі столиці внаслідок стрілянини загинув чоловік, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, інформує пресслужба поліції Києва.

Інформація про стрілянину надійшла до поліції близько 7:00 ранку: "Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув".

"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Вживаються заходи щодо встановлення та затримання нападника.

 

Теги: #київ #убивство

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