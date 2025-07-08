20 поранених та значні руйнування в Запорізькій області через обстріли російських військ

Упродовж минулої доби внаслідок ворожих атак на Запорізьку область 20 людей отримали поранення, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, війська РФ здійснили п’ять авіаційних ударів по Кам’янському, Гуляйполю, Малій Токмачці та Новоданилівці. Крім того, 337 безпілотних літальних апаратів різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Балабине, Малокатеринівку, Нижню Хортицю, Степове, Кам’янське, Гуляйполе, Добропілля, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

"8 обстрілів із РСЗВ накрили Степове, Гуляйполе, Малу Токмачку та Щербаки. 153 артилерійські удари завдано по території Степового, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новопавлівки", - зазначено в повідомленні.

Федоров додав, що надійшло 64 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів та адміністративних будівель.