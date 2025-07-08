Внаслідок обстрілу передмістя Миколаєва поранено чоловіка, виникла пожежа – ОВА

У передмісті Миколаєва внаслідок обстрілу сталася пожежа, поранення дістав 51-річний чоловік, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Миколаїв. Внаслідок обстрілу є пожежа в передмісті…Отримав поранення 51-річний чоловік, його госпіталізовано", – написав Кім у Телеграм.

За його словами, на місці працюють усі необхідні служби.

Джерела: https://t.me/mykolaivskaODA/15153

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