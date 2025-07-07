Зеленський  обговорив із президенткою Національної Ради Швейцарії підтримку України та санкційний тиск на Росію

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві із президенткою Національної ради Федеральних зборів Швейцарської Конфедерації Маєю Рінікер, сторони обговорили продовження підтримки України, посилення санкційного тиску на Росію. повернення викрадених РФ українських дітей та гуманітарні ініціативи, повідомляється на сайті Офісу президента.

"Я вважаю, що це важливі сигнали в такий складний для людей період – бачити лідерів країн, прихильників, наших партнерів, які нас підтримують. І бачити їх не тільки в столиці, тому ми дуже високо цінуємо це", – зазначив Зеленський.

Він подякував народові Швейцарії за підтримку гуманітарного розмінування та фінансову допомогу, зокрема за рішення виділити 5 млрд швейцарських франків ($6,26 млрд) на відбудову України протягом наступних років.

"Наша позиція незмінна: ми засуджуємо російську агресію проти України, ми залишаємося відданими всеосяжному, справедливому й тривалому миру, міжнародному праву та Статуту ООН", – наголосила Рінікер.

Крім того, ішлося про посилення санкційного тиску на Росію, обговорили постачання до РФ критичних компонентів і технологій, які використовуються для виробництва дронів і ракет.

Сторони також приділили увагу поверненню українських дітей, яких викрала або незаконно перемістила Росія. Зеленський наголосив, що це питання є одним із пріоритетів України, та відзначив важливість приєднання Швейцарії до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і підтримки ініціативи Bring Kids Back UA.

Також обговорили роботу швейцарських компаній в Україні. Зеленський подякував за те, що вони не лише зберігають робочі місця, а й збільшують їхню кількість.