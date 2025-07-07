Інтерфакс-Україна
Події
18:40 07.07.2025

РФ атакувала об'єкт інфраструктури на Сумщині, є постраждалі та руйнування, є перебої з електропостачанням

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РФ атакувала об'єкт інфраструктури на Сумщині, є постраждалі та руйнування, є перебої з електропостачанням – ОВА

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Київ. 7 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У понеділок вдень російські окупанти атакували об'єкт цивільної інфраструктури у Сумській громаді ударними безпілотниками, двоє людей отримали поранення, повідомив глава ОВА Олег Григоров.

"Ворог завдав удару по об'єкту цивільної інфраструктури на околиці Сумської громади. Попередньо, атака була здійснена з використанням ударного БпЛА. Унаслідок обстрілу двоє людей отримали легкі поранення. Їм надають медичну допомогу", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За словами очільника ОВА, на об'єкті пошкоджені приміщення, триває ліквідація наслідків влучання.

Пізніше Григоров написав, що у частини абонентів у Сумському районі відсутнє електропостачання.

"Армія рф завдала удару по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумському районі. Унаслідок атаки частина району залишилася без електропостачання", - написав він у Телеграмі.

Тривають відновлювальні роботи.

 

 

 

Теги: #сумська_область #атаки_рф #обстріли

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