Інтерфакс-Україна
Події
14:38 07.07.2025

Кабмін схвалив створення Національної інформаційної системи попередніх даних реєстрації особи

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Кабмін схвалив створення Національної інформаційної системи попередніх даних реєстрації особи

Кабінет міністрів України схвалив проект закону "Про обробку попередніх даних реєстрації особи", повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в телеграм-каналі.

"Законопроектом пропонується запровадити Національну інформаційну систему попередніх даних реєстрації особи та визначити, що власником інформаційної системи та володільцем інформації, що обробляється в ній, є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону", - зазначив він.

Згідно з текстом законопроекту, передбачається створення Національного центру обробки попередніх даних України, який буде адміністратором інформаційної системи та здійснюватиме заходи зі створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення, збереження та захисту даних. Пропонується також визначити складові попередніх даних реєстрації особи тощо.

Теги: #кабмін #обробка_даних #мельничук #проєкт

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