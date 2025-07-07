Бюджетний комітет погодив розгляд законопроєкту про збільшення бюджету оборонного сектору - нардеп

Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив розгляд законопроєкту №13439 – про збільшення бюджету сектору національної безпеки та оборони, повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Важливо! Комітет рекомендував ухвалення закону тільки за основу. Це означає, що в цілому він буде розглядатись в серпні", - написав Гончаренко у Телеграм-каналі.

Згідно з текстом схваленого комітетом документа, у загальному фонді державного бюджету передбачено збільшення видатків на потреби Міноборони на 21,6%, у тому числі на забезпечення діяльності ЗСУ – на 11,3%, на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння та військової техніки – на 53%, забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту – на 4,2%

Для ГУР Міноборони передбачено збільшення фінансування на 18,3%, на МВС – збільшення на 20%, у тому числі на підготовку кадрів ДПСУ – на 48%, підготовка кадрів Нацгвардії – на 15,8%, забезпечення діяльності Нацполіції – на 13,5%, на СБУ – на 3,8%, на УДО - на 13,2%, та для Адміністрації Держспецзв’язку – на 0,9%.

Збільшення за спеціальним фондом держбюджету на нацбезпеку та оборону на 10,8 млрд грн або 4,5% включає додаткові 155 млн грн для МВС, 10 175,4 млн грн для Міноборони, 20,2 млн грн для ГУР Міноборони, 1,6 млн грн для СБУ, 5,6 млн грн для СЗР, та 4 501,6 млн грн для Мінстратегпрому.

Також передбачене зменшення видатків для адміністрації Держспецзв’язку на 4 089,5 млн грн.