Інтерфакс-Україна
Події
13:51 07.07.2025

Керівництво КМВА не підписало 54 розпорядження з початку року, повідомляють в КМДА

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Керівництво КМВА не підписало 54 розпорядження з початку року, повідомляють в КМДА

Понад півсотні розпоряджень наразі лишаються непідписаними начальником Київської міської військової адміністрації, що ускладнює забезпечення життєдіяльності міста, наголошують в Київській міській державній адміністрації.

"Непідписаними лишаються документи щодо: гуманітарної допомоги людям з інвалідністю; фінансування з резервного фонду обстежень пошкоджених будинків; визнання підприємств критично важливими; ліцензування освітніх закладів; розподілу освітньої субвенції для підготовки шкіл до нового навчального року", - йдеться в повідомленні КМДА, оприлюдненому в понеділок.

Згідно списку проєктів розпоряджень, що перебувають на погодженні КМВА, опублікованому на сайті влади української столиці, вісім з 54 розпоряджень датовані січнем 2025 року, шість – лютим, поточним липнем – також шість.

"Ще у 2015 році Київський міський голова запровадив електронне погодження розпоряджень із чіткими термінами. Утім не всі документи можна погоджувати онлайн – згідно із законом, деякі оборонні та мобілізаційні документи, а також ті, що містять конфіденційні дані, мають проходити лише паперове погодження. Про це посадовці КМВА мають знати і відповідно діяти в межах закону", - йдеться в заяві.

Теги: #проєкти #кмда #кмва

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