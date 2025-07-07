Кабмін запустив виплату 5 тис. грн за послугою "Пакунок школяра" - Шмигаль

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Кабінет міністрів України запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідних речей для першокласника, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні за ініціативи президента ухвалюємо рішення про запуск нової виплати — "Пакунок школяра". Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в понеділок.

За його словами, отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через "єДію"; гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

"Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок. Виплата в 5 тис. грн жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог", - додав він.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, на кожну дитину, яку в поточному навчальному році зараховано до першого класу.

"Пакунок школяра" надаватиметься у безготівковій формі виключно для придбання необхідних учню першого класу шкільного приладдя (канцелярських товарів), дитячого одягу та взуття.

Крім того, було затверджено Порядок надання одноразової грошової допомоги учням перших класів "Пакунок школяра", та внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення соціального захисту дітей та сім’ї, щодо використання коштів для надання одноразової грошової допомоги учням перших класів "Пакунок школяра".

Крім того, Кабмін затвердив Порядок встановлення плати за харчування вихованців у державних і комунальних закладах дошкільної освіти. Згідно з Порядком, визначається розмір плати батьків за харчування вихованців у закладах освіти відповідно до норм харчування з урахуванням режиму харчування, визначено документи, які подаються для звільнення або зменшення плати за харчування, терміни сплати батьками коштів за харчування тощо.