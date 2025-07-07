08:14 07.07.2025
Одна людина загинула в Одесі внаслідок ворожої атаки
Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки на Одесу, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у Телеграм.
"Попри активну роботу сил ППО, у місті є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема СТО та легкових автомобілів. Також, внаслідок удару, сталося займання приміщення для охорони біля новобудови. На жаль, один охоронець загинув. Щирі співчуття рідним та близьким", - написав Кіпер у телеграм-каналі.
Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби.