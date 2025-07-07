7 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1230 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1230 RUSSIAN AGRESSION

7 липня в Україні відзначають День працівника природно-заповідної справи.

Ще сьогодні Міжнародний день миру та любові, Всесвітній день прощення, Всесвітній день шоколаду.

Православна церква - Матері Божої Неустанної помочі; преподобних Томи й Акакія.

День працівника природно-заповідної справи

День працівника природно-заповідної справи — професійне свято, день відзначення праці працівників природно-заповідної справи в Україні, що святкується щорічно 7 липня.

Як передумови запровадження цього дня як професійного свята, президентський Указ відзначає вагомий внесок працівників природно-заповідної справи у збереження та відновлення біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток територій та об'єктів природно-заповідного фонду України.

Міжнародний день миру та любові

Це всесвітня акція, покликана поширити хвилю позитивної енергії по всій планеті. Цей день, який без особливих зусиль долає національні кордони та культурні відмінності, є потужним символом універсальних людських чеснот – миру та любові. Це день, який надихає нас випромінювати позитив, прощати та культивувати атмосферу взаєморозуміння і прийняття.

Всесвітній день прощення

Майже у всіх світових релігіях прощення є одним з основних постулатів. Від християнства до іудаїзму, від Бога до людини – прощення має велике значення. Цей день нагадує нам, що вміння прощати – це не лише духовний обов’язок, але і шлях до внутрішнього спокою та гармонії.

Всесвітній день шоколаду

Ідея цього дня виникла у Франції в 1995 році і набула популярності в інших країнах, включно з Україною, де його святкують з 2016 року.

Історія походження шоколаду цікава та багатогранна. Вже 600 року до нашої ери ацтеки та мая готували шоколадний напій "чоколатль" з какао-бобів.

Слово "шоколад" походить від слова "xocolātl" і означає "гірка вода". Цей "напій богів" готували з какао, меду й перцю чилі. Поступово шоколад став елітним продуктом, а після підкорення Мексики іспанцями втратив свій статус і набув поширення в Європі.

Цього дня народилися:

1927 рік – Український художник, графік, майстер книжкової ілюстрації Григорій Гавриленко;

1981 рік – Український фотокореспондент, документальний фотограф Макс Левін;

1984 рік – Український політик, юрист, 17-й прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Ще в цей день:

1923 – У Празі відкривають Український педагогічний інститут імені Драгоманова;

1940 – У Львові відкривають Літературно-меморіальний музей Івана Франка;

1977 – США проводять перше випробування "гуманної" зброї – нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі й техніка залишаються неушкодженими;

1987 – У Чорнобилі розпочинається судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, яких звинуватили у вибуху на станції за рік до того;

1989 – У Сімферополі починає видаватися газета кримськотатарською мовою;

1990 – У Римі вперше виступають разом три видатні тенори сучасності – Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас;

2005 – Низка вибухів бомб у лондонському метро і міських автобусах;

2009 – Поховали "короля поп-музики" Майкла Джексона.

Церковне свято:

7 липня в церковному календарі – День пам’яті преподобних Томи й Акакія. Преподобний Тома разом з преподобним Акакієм віддавали своє життя молитві, покаянню та відданості Богу. Їхні подвиги в пустелі, відмова від світських благ і постійна молитва надають нам приклад духовної наполегливості та самовідданості.

У святого Томи зазвичай просять допомогу в лікуванні різних захворювань. А ще наші предки намагалися багато працювати цього дня. Символом вважався дуб. Існувала традиція посидіти під цим деревом, щоб на цілий рік набратися сил.

Іменини: Іван, Антоній, Яків, Микита.