Інтерфакс-Україна
Події
22:24 06.07.2025

Сили оборони відбили з початку доби 149 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 149 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

" Сьогодні противник, за уточненими даними, завдав одного ракетного та 61 авіаційного удару, застосував при цьому чотири ракети та 82 керовані авіаційні бомби, залучив для ураження 1275 дронів-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій, вісім з яких станом на 22:00 неділі ще тривали. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26334

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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