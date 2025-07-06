Сили оборони відбили з початку доби 149 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 149 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

" Сьогодні противник, за уточненими даними, завдав одного ракетного та 61 авіаційного удару, застосував при цьому чотири ракети та 82 керовані авіаційні бомби, залучив для ураження 1275 дронів-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій, вісім з яких станом на 22:00 неділі ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26334