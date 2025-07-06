Одна людина загинула й одну – поранено внаслідок атаки російських БпЛА на Суми - МВА

Попередньо один загиблий і один поранений внаслідок атаки ворожих дронів по території Сумської громади, повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко в телеграм-каналі.

"Сьогодні близько 15:45 ворог повторно завдав удару по Битицькому старостату Сумської МТГ чотирма БпЛА. У результаті сьогоднішніх атак пошкоджено 25 будинків, із них 5 – повністю зруйновано. Проводиться гасіння пожеж. На жаль, загинула одна людина, одна поранена", - написав Кривошеєнко і зазначив, що під завалами іще можуть бути люди.поран