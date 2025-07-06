Інтерфакс-Україна
Події
15:40 06.07.2025

В результаті ДТП за участю пасажирського автобуса в Угорщині тяжкі травми отримали четверо українців – МЗС України

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В результаті ДТП за участю пасажирського автобуса в Угорщині тяжкі травми отримали четверо українців – МЗС України

На момент аварії автобуса на трасі між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар (Угорщина) на борту знаходились 77 осіб, у тому числі два водії, учасники та супроводжуючі дитячого ансамблю, який прямував зі Львова до міста Охрид на танцювальний фестиваль, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

За оновленою інформацією, в результаті ДТП постраждала 21 особа, повідомили журналістам в МЗС України.

"Четверо громадян України отримали тяжкі травми (1954, 1958, 2007, 2011 р.н.). Ще четверо дітей отримали травми середньої тяжкості й будуть виписані під відповідальність супроводжуючих та разом з іншими постраждалими, які отримали легкі травми, будуть направлені до міста Кунсентмартор, де перебуває основна група. Перевізник вживає заходів для надання додаткових автобусів", - вказується у повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій не впорався з керуванням та з'їхав з дороги в кювет.

Дипломати та консули Посольства разом з послом контролюють ситуацію безпосередньо на місці пригоди.

Як повідомлялося, 6 липня в Угорщині сталася ДТП за участі пасажирського автобуса української реєстрації.

Раніше повідомлялося про 19 постраждалих, в тому числі 17 неповнолітніх громадян України.

Теги: #угорщина #мзс_україни #дтп

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