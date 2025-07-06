Інтерфакс-Україна
Події
14:12 06.07.2025

На Харківщині автівка наїхала на вибухонебезпечний предмет, шпиталізовано двох літніх чоловіків

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У неділю вранці на території Липецької територіальної громади між населеними пунктами Шестакове та Тернова (Харківська обл) і районі лісосмуги автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет.

"У результаті вибуху постраждали двоє цивільних чоловіків 68 та 75 років. З вибуховими пораненнями постраждалих госпіталізовано до обласної клінічної лікарні", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Теги: #наїзд #нацполіція #вибухонебезпечні_предмети #автомобіль #харківська_область

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