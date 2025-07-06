В Угорщині сталася ДТП за участі пасажирського автобуса української реєстрації, 19 осіб постраждали - МЗС

За повідомленням консульського відділу посольства України в Угорщині 6 липня між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар сталася ДТП за участі пасажирського автобуса української реєстрації.

Як повідомили у Міністерстві закордонних справ України журналістам, дипломати українського посольства одразу виїхали на місце пригоди.

"Внаслідок аварії 19 осіб постраждали, із них 17 осіб неповнолітні громадяни України. Щонайменше двоє неповнолітніх громадян отримали тяжкі травми. Постраждалих госпіталізовано до місцевих лікарень. Решті 49 пасажирам наразі забезпечено тимчасове розташування та сніданок", - зазначили у відомстві.

"Посольство України в Угорщині перебуває на постійному контакті з компетентними органами Угорщини та медичними закладами, до яких госпіталізували громадян України. «Справа перебуває на особливому контролі установи", - додали у МЗС.