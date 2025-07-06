Через атаку ворожих БпЛА Запоріжжя спалахнули масштабні пожежі, постраждала 90-річна жінка - ДСНС

Через атаку ворожих безпілотників Запоріжжя постраждала 90-річна жінка та спалахнули масштабні пожежі у будівлях приватного підприємства на території 600 кв.м, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У ніч проти 6 липня ворог атакував Запорізький район і місто Запоріжжя за допомогою БпЛА. Унаслідок обстрілу в одному з населених пунктів району травмована 90-річна жінка. Їй надається медична допомога. Зруйновано житловий будинок і господарські споруди", - сказано в повідомленні.

Також в Запоріжжі спалахнули масштабні пожежі у будівлях приватного підприємства - полум’я охопило 600 кв. м. Ще 400 кв. м горіло в інших населених пунктах району.

До ліквідації наслідків було залучено 92 рятувальники та 20 одиниць техніки.

Працювали всі екстрені служби.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/45554