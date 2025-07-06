Окупанти за добу втратили 1180 осіб та 1 літак - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1180 окупантів, 2 танка, 3 бронемашини, 39 артсистем, 216 БПЛА, 1 літак, а також 104 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1026440 (+1180) осіб, танків – 10992 (+2) од, бойових броньованих машин – 22956 (+3) од, артилерійських систем – 29960 (+39) од, РСЗВ – 1430 (+2) од, засоби ППО – 1192 (+1) од, літаків – 421 (+1) од, гелікоптерів – 340 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43825 (+216), крилаті ракети – 3439 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 54252 (+104), спеціальна техніка – 3925 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0saDACXVxVBX8dNU8S3KfqBdK6FZRoGygtrHUY8s45bPA5ZktJnTS17rvJQs3PYb1l