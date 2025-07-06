Інтерфакс-Україна
Події
05:46 06.07.2025

На Київщині через атаку ворожих БпЛА постраждали три людини - ОВА

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У Вишгородському районі Київщини постраждали три людини внаслідок ворожої атаки безпілотників, повідомив глава ОВА Микола Калашник.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки БпЛА у Вишгородському районі постраждали три людини. Під ударом звичайний мирний населений пункт Київщини", - написав він у телеграмі.

За словами Калашника, чоловік 35 років отримав осколкові рани спини, рук та ніг. Жінка 79 років та чоловік 75 років отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна медична допомога постраждалим надана на місці.

Також пошкоджено два багатоповерхові будинки. Знищено вогнем 4 гаражні приміщення та автомобіль. Ще три автомобілі пошкоджено.

За словами глави ОВА, відбувається пожежа складського приміщення. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. В одному з будинків деблоковано жінку 1938 року народження. Потерпілій надається вся необхідна медична допомога.

Більш детальна інформація згодом.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/6152

Теги: #нато #напад #естонія

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