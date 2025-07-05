До 32 осіб зросла кількість постраждалих через масовану атаку РФ в ніч на 4 липня

Кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Києва 4 липня зросла до 32 людей, повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко

"Кількість постраждалих унаслідок вчорашньої атаки зросла до 32 людей. В лікарню звернулась 40-річна жінка, їй надали всю необхідну медичну допомогу", - написав він у телеграмі.

Як повідомлялося, Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні в ніч на 4 липня, від якої загинуло щонайменше дві людини та понад 30 постраждали.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1422