Інтерфакс-Україна
Події
23:16 05.07.2025

До 32 осіб зросла кількість постраждалих через масовану атаку РФ в ніч на 4 липня

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Кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Києва 4 липня зросла до 32 людей, повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко

"Кількість постраждалих унаслідок вчорашньої атаки зросла до 32 людей. В лікарню звернулась 40-річна жінка, їй надали всю необхідну медичну допомогу", - написав він у телеграмі.

Як повідомлялося, Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні в ніч на 4 липня, від якої загинуло щонайменше дві людини та понад 30 постраждали.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1422

Теги: #київ #постраждалі #атака

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