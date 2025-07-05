Інтерфакс-Україна
Події
20:26 05.07.2025

Трамп вже не впевнений чи зможе зупинити війну в Україні

2 хв читати

Президент США Дональд Трамп засумнівався, що він зможе припинити війну Росії в Україні, повідомляє Politico.

"Я не знаю. Я не можу вам сказати, чи станеться це, чи ні", - сказав він журналістам.

Дана його заява дуже відрізняється від його обіцянки швидко покласти край конфлікту, яку він дав під час передвиборчої кампанії.

Коли президента запитали, чи є пріоритетом припинення війни, він відповів, що дійсно цього хотів би.

"Так. Я хотів би, щоб це сталося", - сказав Трамп.

Разом з тим, протягом усієї кампанії Трамп обіцяв припинити бойові дії між двома країнами з першого дня вступу на посаду. Пізніше він відмовився від цієї обіцянки назвавши її "перебільшенням".

"Ми допомогли багатьом країнам... Ситуація з Україною - це угода (колишнього президента США Джо - ІФ-У) Байдена. Це не угода Трампа. Я намагаюся її завершити", – сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що розчарований результатами розмови з Володимиром Путіним про війну в Україні і заявляє про відсутність прогресу в її припиненні.

Як повідомлялося, в Кремлі повідомляли, що Путін в телефонній розмові з Трампом в четвер заявив, що РФ "не відступить від своїх цілей, пов'язаних з усуненням першопричин української кризи", при цьому "наголосив на готовності російської сторони продовжити переговорний процес". Сторони не торкалися теми припинення поставок американської зброї в Україну. Розмова тривала близько години.

Пізніше Трамп повідомив журналістам, що постачання зброї Україні триває.

Джерело: https://www.politico.com/news/2025/07/05/trump-russia-ukraine-war-00440027?utm_campaign=RSS_Syndication&utm_medium=RSS&utm_source=RSS_Feed

Теги: #війна #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:56 05.07.2025
Зеленський назвав розмову з Трампом "найкращою" та анонсував збільшення спільної роботи щодо виробництва дронів

Зеленський назвав розмову з Трампом "найкращою" та анонсував збільшення спільної роботи щодо виробництва дронів

18:58 05.07.2025
Трампа закликали підтримати та переозброїти Україну

Трампа закликали підтримати та переозброїти Україну

10:56 05.07.2025
Кремль намагається втягнути у війну проти України Лаос – ГУР

Кремль намагається втягнути у війну проти України Лаос – ГУР

09:58 05.07.2025
Трамп після розмови із Зеленським: Ми продовжимо допомагати Україні

Трамп після розмови із Зеленським: Ми продовжимо допомагати Україні

08:11 05.07.2025
Протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення – Генштаб

Протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення – Генштаб

07:45 05.07.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців

07:32 05.07.2025
Рютте сподівається на "гнучкість" США, щоб Україна була зі зброєю

Рютте сподівається на "гнучкість" США, щоб Україна була зі зброєю

06:50 05.07.2025
Екологічне агентство США відправило 139 співробітників у відпустку після того, як вони розкритикували політику Трампа – ЗМІ

Екологічне агентство США відправило 139 співробітників у відпустку після того, як вони розкритикували політику Трампа – ЗМІ

06:24 05.07.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

05:07 05.07.2025
Трамп підписав закон про податки та витрати

Трамп підписав закон про податки та витрати

ВАЖЛИВЕ

У Росії уражений об’єкт ВПК, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета", – Генштаб ЗСУ

Ворог зайняв села Зелений Кут та Новоукраїнку біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини - DeepState

Сирський відвідав Південнослобожанський напрямок, де є загроза нових наступальних дій противника

Кремль намагається втягнути у війну проти України Лаос – ГУР

Основним напрямком удару росіян у ніч проти суботи став Старокостянтинів

ОСТАННЄ

Зеленський висловив співчуття Трампу та американцям через повені в Техасі

Через ворожий удар по Приколотному на Харківщині постраждав літній чоловік - прокуратура

Зеленський повідомив про нові домовленості щодо газу для України

СБУ затримали завербованого російськими спецслужбами мешканця Запоріжжя, який вчинив теракт в Одесі

У Херсоні від удару російського БпЛА постраждала 21-річна дівчина

BlackRock призупинила переговори щодо створення інвестфонду для України після перемоги Трампа на виборах – ЗМІ

Генсек ООН Гуттеріш засудив нову хвилю ударів РФ по Україні та застеріг від ризику ядерної безпеки

В Одесі погодили відкриття більше 20 пляжних зон

Літня жінка загинула на Херсонщині через обстріл росіян

У Росії уражений об’єкт ВПК, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета", – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА