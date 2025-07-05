Трамп вже не впевнений чи зможе зупинити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп засумнівався, що він зможе припинити війну Росії в Україні, повідомляє Politico.

"Я не знаю. Я не можу вам сказати, чи станеться це, чи ні", - сказав він журналістам.

Дана його заява дуже відрізняється від його обіцянки швидко покласти край конфлікту, яку він дав під час передвиборчої кампанії.

Коли президента запитали, чи є пріоритетом припинення війни, він відповів, що дійсно цього хотів би.

"Так. Я хотів би, щоб це сталося", - сказав Трамп.

Разом з тим, протягом усієї кампанії Трамп обіцяв припинити бойові дії між двома країнами з першого дня вступу на посаду. Пізніше він відмовився від цієї обіцянки назвавши її "перебільшенням".

"Ми допомогли багатьом країнам... Ситуація з Україною - це угода (колишнього президента США Джо - ІФ-У) Байдена. Це не угода Трампа. Я намагаюся її завершити", – сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що розчарований результатами розмови з Володимиром Путіним про війну в Україні і заявляє про відсутність прогресу в її припиненні.

Як повідомлялося, в Кремлі повідомляли, що Путін в телефонній розмові з Трампом в четвер заявив, що РФ "не відступить від своїх цілей, пов'язаних з усуненням першопричин української кризи", при цьому "наголосив на готовності російської сторони продовжити переговорний процес". Сторони не торкалися теми припинення поставок американської зброї в Україну. Розмова тривала близько години.

Пізніше Трамп повідомив журналістам, що постачання зброї Україні триває.

Джерело: https://www.politico.com/news/2025/07/05/trump-russia-ukraine-war-00440027?utm_campaign=RSS_Syndication&utm_medium=RSS&utm_source=RSS_Feed