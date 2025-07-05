Інтерфакс-Україна
Події
14:09 05.07.2025

У Чугуєві ліквідовано масштабну пожежу, спричинену нічною атакою ворожих БпЛА

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У Чугуєві ліквідовано масштабну пожежу, спричинену нічною атакою ворожих БпЛА

Рятувальники повністю загасили 2 пожежі, які спричинив масований удар російських БпЛА по Чугуєву в ніч проти суботи.

"О 13:00 5 липня усі осередки займання було ліквідовано. На місцях подій працювало 93 рятувальники та 29 одиниць техніки ДСНС, в тому числі піротехніки, медики та пожежний потяг", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Як повідомлялося, внаслідок нічного удару по Чугуєву постраждали 11 людей, з них 2 дитини.

Теги: #пожежа #чугуїв #ліквідація

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