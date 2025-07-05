Порошенка не випустили за кордон на з'їзд іспанської Народної партії та конференцію в Римі, заявляють в "Євросолідарності"

Фото: https://eurosolidarity.org/

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко не отримав дозволу виїхати за кордон і таким чином взяти участь у з'їзді іспанської Народної партії в Мадриді та Конференції з відновлення України, що відбудеться в Римі 10-11 липня, повідомляється на сайті політсили.

Повідомляється, що запрошення у Мадрид політик отримав від голови Народної партії Альберто Нуньєсо Фейхоо, який є одним із кандидатів на пост прем'єр-міністра Іспанії. "Через тиждень у нас буде конференція з відновлення України у Римі. Я маю персональне запрошення спікера італійського парламенту", – розповів Порошенко під час поїздки до Чернівців.

Політик відзначив погіршення комунікації з країнами Євросоюзу та заявив про необхідність єднання всередині країни та проводити міжнародну парламентську дипломатію. "І тоді у нас буде реальна можливість примусити Путіна зупинити вогонь", - переконаний він.

Як повідомлялося, раніше апеляційна судова інстанція підтвердила рішення Вінницького окружного адміністративного суду про те, що відмова Порошенку у перетині кордону є протиправною. "Сьомий апеляційний адміністративний суд 27 червня 2025 року апеляційну скаргу 6 прикордонного Волинського загону Державної прикордонної служби України військова частина 9971 залишив без задоволення, а рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 20 березня 2025 року – без змін. Отже, чиновники прикордонної служби порушили закон", – повідомив адвокат Ігор Головань.