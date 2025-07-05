Інтерфакс-Україна
Події
11:14 05.07.2025

Автомобіль УЧХ пошкоджено внаслідок російської повітряної атаки

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Автомобиль Українського Червоного Хреста (УЧХ) пошкоджено під час російської масованої ракетно-дроновой атаки на Київ.

Як повідомив УЧХ у Фейсбуці, під час масованого  ворожого комбінованого обстрілу Києва 4 липня екіпаж з чотирьох волонтерів Українського Червоного Хреста надавав першу допомогу постраждалим. Після отримання повідомлення про повторну ракетну небезпеку волонтери, супроводжуючи місцевих мешканців, прослідували до найближчого укриття, а за кілька хвилин пролунали нові вибухи внаслідок яких було пошкоджено автівку УЧХ - розбито бокове пасажирське вікно та деформовано частину кузова. Ніхто з волонтерів внаслідок обстрілу не постраждав.

Після отримання дозволу від ДСНС України, волонтери продовжили роботу на місці — робили огляд прилеглої території та шукали постраждалих для надання першої допомоги.

Теги: #автомобіль #пошкодження #атака_рф #тчху #учх

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