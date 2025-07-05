Автомобіль УЧХ пошкоджено внаслідок російської повітряної атаки

Автомобиль Українського Червоного Хреста (УЧХ) пошкоджено під час російської масованої ракетно-дроновой атаки на Київ.

Як повідомив УЧХ у Фейсбуці, під час масованого ворожого комбінованого обстрілу Києва 4 липня екіпаж з чотирьох волонтерів Українського Червоного Хреста надавав першу допомогу постраждалим. Після отримання повідомлення про повторну ракетну небезпеку волонтери, супроводжуючи місцевих мешканців, прослідували до найближчого укриття, а за кілька хвилин пролунали нові вибухи внаслідок яких було пошкоджено автівку УЧХ - розбито бокове пасажирське вікно та деформовано частину кузова. Ніхто з волонтерів внаслідок обстрілу не постраждав.

Після отримання дозволу від ДСНС України, волонтери продовжили роботу на місці — робили огляд прилеглої території та шукали постраждалих для надання першої допомоги.