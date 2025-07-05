Протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення – Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 183 бойових зіткнень, повідомляє ГШ ЗСУ у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи.

"Вчора противник завдав чотирьох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 14 ракет та скинув 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6312 обстрілів, зокрема 118 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5250 дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26260