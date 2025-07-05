Окупанти завдали 469 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області – ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 469 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області, внаслідок ворожих атак по Василівському району 84-річний чоловік загинув, 54-річний та 10-річний хлопчик отримали поранення, повідомляє голова Запорізьскої обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Григорівці, Степногірську, Кам'янському, Приморському, Гуляйполю, Малій Токмачці та Білогірʼю; 279 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне; 14 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Новоданилівку та Малу Токмачку; 169 артилерійських ударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного",- написав Федоров в телеграм-каналі у суботу зранку.

Він додав, що також надійшло 19 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та автівок.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/21703