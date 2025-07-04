Інтерфакс-Україна
Події
23:26 04.07.2025

Окупанти втратили 162 військових на покровському напрямку, п’ять боїв тривають досі - Генштаб

1 хв читати

Російські окупанти втратили на покровському напрямку в п’ятницю 162 військових, загалом на напрямку атакували впродовж доби 42 рази, п’ять боїв тривають досі, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 162 окупанта, із них 96 – безповоротно. Також українські воїни знищили бойову чотири автомобілі, три мотоцикли, п’ять БпЛА, два термінали супутникового зв’язку, чотири укриття для особового складу, дві антени зв’язку та генератор; також пошкоджено три автомобілі і чотири артилерійських засоби ворога", - йдеться в повідомленні.

Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Разіне, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Олексіївка.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26257

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:10 04.07.2025
Сили оборони відбили з початку доби 136 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 136 ворожих атак - Генштаб

22:01 04.07.2025
Сили оборони уразили російські командні пункти, втрати противника уточнюються – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили російські командні пункти, втрати противника уточнюються – Генштаб ЗСУ

08:03 04.07.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

07:36 04.07.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців - Генштаб

00:30 03.07.2025
ЗСУ ліквідували понад 120 окупантів на Покровському напрямку, всього на фронті 140 боїв - Генштаб

ЗСУ ліквідували понад 120 окупантів на Покровському напрямку, всього на фронті 140 боїв - Генштаб

17:35 02.07.2025
Противник найбільш активний на Покровському та на Південно-Слобожанському напрямках – Генштаб

Противник найбільш активний на Покровському та на Південно-Слобожанському напрямках – Генштаб

08:43 02.07.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 171 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 171 бойове зіткнення

00:45 02.07.2025
Окупанти втратили 118 військових на Покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 118 військових на Покровському напрямку - Генштаб

13:23 01.07.2025
Окупанти втратили 32 тис військових, 1,2 тис артсистем та 111 танків за червень – Сирський

Окупанти втратили 32 тис військових, 1,2 тис артсистем та 111 танків за червень – Сирський

08:07 01.07.2025
Сили оборони вразили за добу 12 районів зосередження окупантів - Генштаб

Сили оборони вразили за добу 12 районів зосередження окупантів - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС – Міненерго

Зеленський і Трамп домовилися про зустріч команд щодо роботи над захистом українського неба

Єрмак повідомив про розмову Зеленського з Трампом

Внаслідок ворожого удару по центру Куп’янська загинула мирна мешканка - Синєгубов

ДСНС: У столиці через нічну атаку загинула одна людина

ОСТАННЄ

Внаслідок влучання ворожого БпЛА у Чугуєві двоє постраждалих – Харківська ОВА

Військові РФ атакували безпілотником жителя Комишан поблизу Херсона – ОВА

"Укренерго" відновило енергопостачання ЗАЕС після блекауту внаслідок обстрілу РФ

У Палаті представників закликали адміністрацію Трампа відновити постачання зброї Україні

Вже 8 постраждалих у Кривому Розі – ОВА

В Запорізькій області поранений 54-річний чоловік – ОВА

В Києві станом на 20:00 призупинені аварійно-рятувальні роботи – ДСНС України

Росіяни атакували Василівський район, загинув місцевий житель – Запорізька ОВА

Програма "єВідновлення" тимчасово не працюватиме в "Дії" 5-6 липня

Досягнуто домовленості про спільну з NAUDI підготовку концепції "Defense City" до другого читання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА