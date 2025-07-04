Окупанти втратили 162 військових на покровському напрямку, п’ять боїв тривають досі - Генштаб

Російські окупанти втратили на покровському напрямку в п’ятницю 162 військових, загалом на напрямку атакували впродовж доби 42 рази, п’ять боїв тривають досі, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 162 окупанта, із них 96 – безповоротно. Також українські воїни знищили бойову чотири автомобілі, три мотоцикли, п’ять БпЛА, два термінали супутникового зв’язку, чотири укриття для особового складу, дві антени зв’язку та генератор; також пошкоджено три автомобілі і чотири артилерійських засоби ворога", - йдеться в повідомленні.

Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Разіне, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Олексіївка.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26257