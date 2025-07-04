"Укренерго" відновило енергопостачання ЗАЕС після блекауту внаслідок обстрілу РФ

Київ. 4 липня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Фахівці НЕК "Укренерго" відновили роботу високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану РФ Запорізьку атомну електростанцію, повідомила компанія.

"Після кількох годин вимушеного живлення від дизель-генераторів – зараз ЗАЕС знову отримує струм з підконтрольної уряду території України", – йдеться в повідомленні Укренерго в Телеграм-каналі у п’ятницю ввечері.

Там пояснили, що кілька годин тому під час російського обстрілу лінія, що живить ЗАЕС аварійно вимкнулась, але оперативно розпочати аварійно-відновлювальні роботи енергетики не мали змоги через високу загрозу для життя. Тимчасово окупована ЗАЕС перейшла на живлення від дизель-генераторів, які є останньою можливістю забезпечити роботу критично важливих систем забезпечення її життєдіяльності АЕС.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство енергетики, армія РФ у п’ятницю вдарила по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України. Це спричинило блекаут на станції.

З початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/4008