Інтерфакс-Україна
Події
19:51 04.07.2025

Україна ввела 380 МВт нової розподіленої енергогенерації з запланованих на рік 900 МВт – прем'єр

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Україна ввела в експлуатацію нові об'єкти малої енергогенерації загальною потужністю близько 380 МВт за початку року з 900 запланованих, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Розвиток децентралізованої та диверсифікованої енергетики: у 2025 році плануємо ввести в експлуатацію близько 900 МВт нових потужностей. Наразі вже запрацювали 130 МВт когенераційних потужностей та 250 МВт теплових", - написав Шмигаль в Телеграм у п'ятницю.

За його словами, це один з трьох напрямків реалізації державної стратегії відновлення енергетики. Ще одним голова уряду назвав максимальну відбудова зруйнованих об’єктів і повідомив, що торік відновлено близько 4 ГВт теплової та гідроенергетичної потужності.

"Залучення міжнародної підтримки. За час повномасштабної війни отримали від 38-ми країн понад 1800 гуманітарних вантажів для енергопідприємств. Фонд підтримки енергетики зібрав внесків на понад 1,1 млрд євро. Розраховуємо на подальшу системну та послідовну підтримку міжнародної спільноти", - розповів Шмигаль про третій напрямок.

За його словами, Україна зберегла цілісність енергосистеми попри масовані атаки РФ на енергетичну інфраструктуру з початку повномасштабного вторгнення. "Це результат спільної роботи влади та наших енергетиків. Велика подяка тим, хто під обстрілами лагодить обладнання, повертає тепло і світло в домівки, працюючи без вихідних, забезпечує стійкість енергосистеми. Сьогодні мав честь відзначити представників енергетичної сфери, зокрема працівників найбільшої приватної енергетичної компанії ДТЕК", - повідомив голова уряду.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство енергетики України, станом на 31 грудня 2024 р. сумарна потужність генерувальних установок розподіленої газової генерації, підключених в Україні, становила 967 МВт, з яких 835 МВт ввели в експлуатацію минулого року. За інформацією відомства, до кінця опалювального сезону 2024-2025 років планується підключити ще додатково близько 900 МВт, частина з яких уже перебуває на завершальній стадії реалізації.

Теги: #україна #шмигаль

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