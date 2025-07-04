Інтерфакс-Україна
Події
18:45 04.07.2025

Російські окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС – Міненерго

1 хв читати
Російські окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС – Міненерго

Ворог вдарив по лінії електропередачі, яка з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України, що спричинило блекаут на станції, повідомило Міністерство енергетики України в п'ятницю.

"Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки (…) Це черговий акт ядерного терору росіян!", - зазначили у відомстві.

У міністерстві нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі знеструмлення.

Як повідомлялося з посиланням на гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі, окупована РФ Запорізька з 7 травня залишалася на одній лінії живлення 750 кВ після того, як була пошкоджена остання резервна лінія 330 кВ.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.

Теги: #блекаут #заес #міненерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:40 30.06.2025
Галущенко і Райт обговорили наступний паливний сезон в Україні - Міненерго

Галущенко і Райт обговорили наступний паливний сезон в Україні - Міненерго

13:22 20.06.2025
Глава Міненерго ставить під сумнів необхідність позбавляти газову генерацію пільгових цін на ресурс

Глава Міненерго ставить під сумнів необхідність позбавляти газову генерацію пільгових цін на ресурс

10:08 20.06.2025
Гроссі про хід переговорів МАГАТЕ з росіянами на ЗАЕС: існує консенсус щодо неможливості роботи станції в умовах війни

Гроссі про хід переговорів МАГАТЕ з росіянами на ЗАЕС: існує консенсус щодо неможливості роботи станції в умовах війни

12:06 17.06.2025
Зареєстровано зміни до Статуту "Укренерго" – Міненерго

Зареєстровано зміни до Статуту "Укренерго" – Міненерго

18:28 11.06.2025
Міненерго розраховує на консенсус з міжнародними партнерами щодо вибору очільників ОГТСУ та "Укренерго"

Міненерго розраховує на консенсус з міжнародними партнерами щодо вибору очільників ОГТСУ та "Укренерго"

14:34 11.06.2025
Російські окупанти обмежують роботу експертів МАГАТЕ на ЗАЕС – голова ДІЯРУ

Російські окупанти обмежують роботу експертів МАГАТЕ на ЗАЕС – голова ДІЯРУ

11:08 10.06.2025
Важливо дотримуватися зобов’язань перед партнерами – голова енергокомітету Ради про зміну Міненерго статутів "Укренерго" та ОГТСУ

Важливо дотримуватися зобов’язань перед партнерами – голова енергокомітету Ради про зміну Міненерго статутів "Укренерго" та ОГТСУ

20:11 09.06.2025
РФ не давала обіцянок не перезапускати ЗАЕС, але є розуміння складних обставин для цього – глава МАГАТЕ

РФ не давала обіцянок не перезапускати ЗАЕС, але є розуміння складних обставин для цього – глава МАГАТЕ

17:00 06.06.2025
Зміна статутів ОГТСУ та "Укренерго" спрямована на посилення позицій керівників компаній перед НР – Галущенко

Зміна статутів ОГТСУ та "Укренерго" спрямована на посилення позицій керівників компаній перед НР – Галущенко

10:46 06.06.2025
Навчальний центр ЗАЕС вчетверте з початку року атакували БПЛА

Навчальний центр ЗАЕС вчетверте з початку року атакували БПЛА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Трамп домовилися про зустріч команд щодо роботи над захистом українського неба

Єрмак повідомив про розмову Зеленського з Трампом

Внаслідок ворожого удару по центру Куп’янська загинула мирна мешканка - Синєгубов

ДСНС: У столиці через нічну атаку загинула одна людина

Внаслідок атаки РФ у Кривому Розі відомо про 6 постраждалих

ОСТАННЄ

Кабмін врегулював диференціацію ліцензування медпрактики за видами надання меддопомоги

Київрада у I півріччі надала матеріальну допомогу майже 4 тис. киян, житло яких постраждало від обстрілів

Міннац'єдності підписало з Представництвом МОМ в Україні меморандум про співробітництво

Зеленський і Трамп домовилися про зустріч команд щодо роботи над захистом українського неба

Голова УІНП Алфьоров представив 5 принципів роботи Інституту

Харків’янин, який під виглядом поїздок на дачу збирав відомості для російського ФСБ про розташування ЗСУ і техніки, проведе 15 років у в'язниці

Інспектори МАГАТЕ їдуть з Ірану

Єрмак повідомив про розмову Зеленського з Трампом

СБУ: в безпілотниках, якими атакували Київ, знайдені компоненти китайського виробництва

Раді пропонують зробити гнучкішими критерії для Клубу білого бізнесу - Гетманцев

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА