Інтерфакс-Україна
Події
17:03 04.07.2025

Інспектори МАГАТЕ їдуть з Ірану

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Інспектори МАГАТЕ їдуть з Ірану

Інспектори МАГАТЕ виїжджають із Тегерана і вирушають до Відня, ідеться в п'ятницю в повідомленні агентства в соцмережі X.

"Група інспекторів МАГАТЕ сьогодні благополучно залишила Іран і попрямувала до штаб-квартири агентства у Відні після перебування в Тегерані впродовж нещодавнього військового конфлікту", - наголошується в публікації.

Агентство Bloomberg зі свого боку повідомляє з посиланням на неназваного західного дипломата, що в п'ятницю з Тегерана виїхала остання група фахівців МАГАТЕ.

Bloomberg зі свого боку нагадує, що 274 фахівці МАГАТЕ, акредитовані для проведення інспекцій в Ірані, раніше перевіряли місцеперебування 409 кг високозбагаченого урану, розміщення якого після ударів США тепер невідоме. За 2024 рік співробітники агентства провели понад 500 інспекцій на іранських ядерних об'єктах.

Bloomberg пояснює, що хоча Іран не вийшов із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, Тегеран може заявити про своє законне право тимчасово зупинити моніторинг МАГАТЕ відповідно до положень Віденської конвенції про право міжнародних договорів, яка дає змогу підписантам відмовитися від співробітництва, якщо їхні права було порушено.

У середу президент Ірану Масуд Пезешкіан підписав закон про припинення співпраці з МАГАТЕ. Документ, зокрема, передбачає заборону на в'їзд до Ірану інспекторів МАГАТЕ "до того моменту, поки не буде гарантована національна безпека в ядерній сфері".

США завдали удару по трьох ядерних об'єктах в Ірані - у Фордо, Ісфахані та Натанзі - 22 червня. Цьому передували військові дії Ізраїлю, метою яких декларувалося знищення ядерної програми Ірану.

Іранська влада багато років запевняє, що її ядерна програма переслідує виключно мирні цілі.

Теги: #тегеран #іран #магате

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