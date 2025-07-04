Інтерфакс-Україна
Події
16:05 04.07.2025

Гетманцев після виявлення порушень закликав гральний бізнес не ухилятися від податків

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Гетманцев після виявлення порушень закликав гральний бізнес не ухилятися від податків

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев після виявлення низки порушень закликав компанії, що організовують та проводять азартні ігри, сумлінно сплачувати податки.

"Вирішив розібратися більш детально, яка ситуація на зараз (з показниками сплати податків платниками грального бізнесу - ІФ-У). Шокований", - написав він в Телеграм-каналі в п’ятницю.

Як приклад Гетманцев навів компанії групи Favbet, де за рахунок мінімізації у сплаті ПДФО та військового збору втрати бюджету сягнули 2,5 млрд грн. Водночас рівень сплати компанією податку на прибуток у І кв.-2025 зменшився з 19,7% до 18,3%, тоді як її дохід збільшився до 5,3 млрд грн (+11,9% до І кв.-2024р).

"Не зважаючи на те, що податкові органи жорстко зайняли позицію у сплаті податків, компанії групи Favbet у війну продовжують наносити мільярдні збитки державі", - підкреслив він.

Гетманцев додав, що така ж ситуація фіксується в інших платників, тому він звернувся з запитом до ТСК ВР та правоохоронних органів з вимогою розібратися, усунути ризики і забезпечити повну та належну сплату податків всіма платниками грального бізнесу.

"Окремо звертаюся до таких платників. Ми все бачимо, тому схаменіться та сплатіть всі належні державі податки", - резюмував голова комітету.

За словами його першого заступника Ярослава Железняка, після отримання даних щодо сплати податків за червень комітет зробить детальний аналіз та проведе з Національним банком (НБУ), Державною податковою службою (ДПС) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) відкрите засідання ТСК щодо питань податкового комплаєнса в гральній сфері.

Як раніше повідомляв Гетманцев, податкові надходження від грального бізнесу за січень-травень 2025 року порівняно з аналогічним періодом торік зросли на 22,3%.

Теги: #порушення #податки #гетманцев

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